Трамп опубликовал видео, созданное с помощью ИИ, с тигром, убившем британца: семья возмущена
Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение родственников 23-летнего британца Уильяма Чепмена, погибшего в результате нападения тигра в Йоркширском парке дикой природы.
Сначала Трамп опубликовал видео нападения на мужчину, подписав его словами: «Никогда не трогайте природу!». Впоследствии он распространил ролик, созданный искусственным интеллектом, в котором он сам сражается с тигром, а в конце обнимает животное.
Семья погибшего заявила, что опубликованный президентом США контент является оскорбительным и причинил близким серьезные душевные страдания.
Инцидент произошел 10 октября. Уильям Чепмен погиб в результате нападения тигра.
Источник: The Guardian
В Китае численность диких сибирских тигров выросла с 27 особей в 2017 году до 72.