Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение родственников 23-летнего британца Уильяма Чепмена, погибшего в результате нападения тигра в Йоркширском парке дикой природы.

Сначала Трамп опубликовал видео нападения на мужчину, подписав его словами: «Никогда не трогайте природу!». Впоследствии он распространил ролик, созданный искусственным интеллектом, в котором он сам сражается с тигром, а в конце обнимает животное.

Семья погибшего заявила, что опубликованный президентом США контент является оскорбительным и причинил близким серьезные душевные страдания.

Инцидент произошел 10 октября. Уильям Чепмен погиб в результате нападения тигра.

Источник: The Guardian

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