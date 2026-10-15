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Новости Мир

Трамп опубликовал видео, созданное с помощью ИИ, с тигром, убившем британца: семья возмущена

UA NEWS 15 Октября 2026 14:48
Трамп опубликовал видео, созданное с помощью ИИ, с тигром, убившем британца: семья возмущена

Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение родственников 23-летнего британца Уильяма Чепмена, погибшего в результате нападения тигра в Йоркширском парке дикой природы.

Сначала Трамп опубликовал видео нападения на мужчину, подписав его словами: «Никогда не трогайте природу!». Впоследствии он распространил ролик, созданный искусственным интеллектом, в котором он сам сражается с тигром, а в конце обнимает животное.

Семья погибшего заявила, что опубликованный президентом США контент является оскорбительным и причинил близким серьезные душевные страдания.

Инцидент произошел 10 октября. Уильям Чепмен погиб в результате нападения тигра.

Источник: The Guardian

В Китае численность диких сибирских тигров выросла с 27 особей в 2017 году до 72.

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