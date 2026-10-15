Трамп опублікував ШІ-відео з тигром, який убив британця: родина обурена
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Президент США Дональд Трамп викликав обурення родичів 23-річного британця Вільяма Чепмена, який загинув після нападу тигра в Йоркширському парку дикої природи.
Спочатку Трамп опублікував відео нападу на чоловіка, підписавши його словами: «Ніколи не чіпайте природу!». Згодом він поширив ролик, створений штучним інтелектом, у якому сам бореться з тигром, а наприкінці обіймає тварину.
Родина загиблого заявила, що оприлюднений президентом США контент є образливим і завдав близьким серйозних душевних страждань.
Інцидент стався 10 жовтня. Вільям Чепмен загинув унаслідок нападу тигра.
Джерело: The Guardian
У Китаї чисельність диких сибірських тигрів зросла з 27 особин у 2017 році до 72.