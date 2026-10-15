巴基斯坦内政部长莫辛·纳克维在议会联席会议上表示，联邦当局除了在开伯尔-普什图省实施紧急状态和总督管治外别无选择。据他称，政府曾试图让省级当局参与共同打击恐怖主义，《黎明报》报道。

联邦当局于10月11日实施这些措施，称该省政府“有意置身于”反恐工作之外。这一决定之前，中央政府与在开伯尔-普什图省执政的反对党巴基斯坦正义运动党（PTI）之间经历了数周的政治紧张和谈判。

纳克维呼吁反对派在叙述与当局的谈判时遵循事实。他还承认，10月3日谈判的参与者在为巴基斯坦利益而打击恐怖主义的必要性上持有共同立场。

议会中的决议

议会联席会议审议了两项决议：一项是根据宪法第232条宣布紧急状态，另一项是根据第234条实施总督管治。前一天，议会两院分别通过决议，支持在该省实施紧急状态。

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国民议会议长阿亚兹·萨迪克将一项允许审议这些决议的程序性动议付诸表决。联席会议中214名成员支持该动议，56人反对。反对派代表带着反对紧急状态的标语牌来到议会。

根据第232条，紧急状态宣言必须在10天内提交议会两院批准。根据第234条实施的总督管治，如联席会议未批准延长，将在两个月后失效。该制度总计不得持续超过六个月。

反对派立场

PTI代理主席巴里斯特·戈哈尔·阿里·汗驳斥了省政府支持恐怖分子的指控。他表示，总理应向开伯尔-普什图省民众和该党道歉，并反对实施紧急状态。

伊斯兰学者会-法兹尔派参议员卡姆兰·穆尔塔扎表示，议会没有获得证明实施总督管治必要性的书面证据。他认为，省长费萨尔·卡里姆·昆迪应当为作出这一决定提交相关报告。

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