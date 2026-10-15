В Пакистане министр внутренних дел Мохсин Накви заявил на совместном заседании парламента, что у федеральных властей не было другого выхода, кроме введения чрезвычайного положения и губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва. По его словам, правительство пыталось привлечь провинциальные власти к совместной борьбе с терроризмом, сообщает Dawn.

Федеральные власти ввели эти меры 11 октября, заявив о «сознательном самоустранении» правительства провинции от противодействия терроризму. Решению предшествовали недели политической напряженности и переговоров между центром и оппозиционной партией «Движение за справедливость» Пакистана (PTI), находившейся у власти в Хайбер-Пахтунхве.

Накви призвал оппозицию придерживаться фактов в изложении переговоров с властями. Он также признал, что участники переговоров 3 октября занимали общую позицию относительно необходимости противодействовать терроризму в интересах Пакистана.

Резолюции в парламенте

На совместное заседание парламента были вынесены две резолюции: о провозглашении чрезвычайного положения в соответствии со статьей 232 Конституции и о губернаторском правлении по статье 234. Накануне обе палаты парламента по отдельности приняли резолюции в поддержку введения чрезвычайного положения в провинции.

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Спикер Национальной ассамблеи Аяз Садик поставил на голосование процедурное предложение, позволявшее вынести эти резолюции на рассмотрение. Его поддержали 214 членов совместного заседания, против выступили 56. Представители оппозиции пришли в парламент с плакатами против чрезвычайного положения.

Согласно статье 232, провозглашение чрезвычайного положения должно быть представлено на утверждение обеих палат парламента в течение 10 дней. Губернаторское правление, введенное по статье 234, прекращает действие через два месяца, если совместное заседание не одобрит его продление. В целом этот режим не может длиться более шести месяцев.

Позиция оппозиции

Исполняющий обязанности председателя PTI Барристер Гохар Али Хан отверг обвинения в том, что правительство провинции поддерживало террористов. Он заявил, что премьер-министр должен принести извинения населению Хайбер-Пахтунхвы и партии, и выступил против чрезвычайного положения.

Сенатор Камран Муртаза из партии «Джамиат Улема-и-Ислам-Фазл» заявил, что парламенту не предоставили документальных доказательств необходимости губернаторского правления. По его мнению, губернатор провинции Файсал Карим Кунди должен был представить соответствующий отчет для принятия такого решения.

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