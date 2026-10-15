W Pakistanie minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi oświadczył na wspólnym posiedzeniu parlamentu, że władze federalne nie miały innego wyjścia, jak wprowadzić stan nadzwyczajny i rządy gubernatorskie w prowincji Chajber Pasztunchwa. Jak powiedział, rząd próbował zaangażować władze prowincjonalne do wspólnej walki z terroryzmem, informuje Dawn.

Władze federalne wprowadziły te środki 11 października, wskazując na „świadome wycofanie się” rządu prowincji z działań antyterrorystycznych. Decyzję poprzedziły tygodnie napięć politycznych i negocjacji między władzami centralnymi a opozycyjną partią Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), która sprawowała władzę w Chajber Pasztunchwie.

Naqvi wezwał opozycję, aby w relacjonowaniu negocjacji z władzami trzymała się faktów. Przyznał również, że uczestnicy rozmów 3 października mieli wspólne stanowisko co do konieczności zwalczania terroryzmu w interesie Pakistanu.

Rezolucje w parlamencie

Na wspólnym posiedzeniu parlamentu przedstawiono dwie rezolucje: w sprawie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego zgodnie z artykułem 232 Konstytucji oraz w sprawie rządów gubernatorskich na podstawie artykułu 234. Dzień wcześniej obie izby parlamentu osobno przyjęły rezolucje popierające wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w prowincji.

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Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Ayaz Sadiq poddał pod głosowanie wniosek proceduralny, który umożliwiał rozpatrzenie tych rezolucji. Poparło go 214 członków wspólnego posiedzenia, a 56 było przeciw. Przedstawiciele opozycji przyszli do parlamentu z plakatami przeciwko stanowi nadzwyczajnemu.

Zgodnie z artykułem 232 ogłoszenie stanu nadzwyczajnego musi zostać przedstawione do zatwierdzenia obu izbom parlamentu w ciągu 10 dni. Rządy gubernatorskie wprowadzone na podstawie artykułu 234 wygasają po dwóch miesiącach, jeśli wspólne posiedzenie nie zatwierdzi ich przedłużenia. Łącznie reżim ten nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy.

Stanowisko opozycji

Pełniący obowiązki przewodniczącego PTI Barrister Gohar Ali Khan odrzucił oskarżenia, że rząd prowincji wspierał terrorystów. Oświadczył, że premier powinien przeprosić mieszkańców Chajber Pasztunchwy i partię, oraz wystąpił przeciwko stanowi nadzwyczajnemu.

Senator Kamran Murtaza z partii Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl powiedział, że parlamentowi nie przedstawiono dokumentalnych dowodów na konieczność wprowadzenia rządów gubernatorskich. Jego zdaniem gubernator prowincji Faisal Karim Kundi powinien był przedstawić odpowiedni raport dla podjęcia takiej decyzji.

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