Jemeńskie siły rządowe poinformowały o pojmaniu pięciu funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa ugrupowania Huti podczas operacji na zachód od miasta Taiz na południowym zachodzie kraju. Walki wokół miasta nasiliły się w dziesiątym dniu operacji „Świt Jemenu”, ogłoszonej 5 października przez przewodniczącego Prezydenckiej Rady Przywódczej Raszada al-Alimiego. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Pojmanie urzędników Huti

Piąta Brygada Gwardii Prezydenckiej poinformowała, że jej oddziały przeprowadziły operację oskrzydlającą na zachód od Taiz. Wojsko opublikowało nagranie z zatrzymanymi, wśród których wymieniono funkcjonariusza wywiadu Mohammeda Saeeda al-Junaida — szefa jednostki służby, którą Huti nazywają „bezpieczeństwem prewencyjnym”, w rejonie Al-Hawban. Poinformowano również o pojmaniu Akrema Amera, dyrektora generalnego departamentu zwalczania narkotyków w kontrolowanym przez Huti ministerstwie spraw wewnętrznych.

Przewodniczący komitetu Huti ds. jeńców Abdelkader al-Murtada przyznał, że zatrzymani byli pracownikami ministerstwa spraw wewnętrznych. Według jego wersji zmierzali do Taiz, aby zorganizować ochronę centralnego więzienia po ustanowieniu nad nim kontroli, lecz zgubili drogę z powodu bliskiego położenia linii frontu.

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Walki i sytuacja ludności cywilnej

Według centrum medialnego kierunku wojskowego Taiz najintensywniejsze starcia toczą się na kierunku Ad-Dhabab i w pobliżu strategicznej góry Dżabal Chan. Siły rządowe oświadczyły, że odparły kilka ataków Huti, a ich artyleria zniszczyła trzy pojazdy opancerzone i dwa pojazdy z amunicją. Centrum medialne poinformowało również o uderzeniach lotniczych na sprzęt i pozycje Huti oraz o ponad 200 zabitych lub rannych bojownikach ugrupowania. Dane te nie zostały niezależnie potwierdzone.

Organizacja praw człowieka Informacyjno-Szkoleniowe Centrum Praw Człowieka poinformowała, że w wyniku ostrzału moździerzowego wsi Ad w dystrykcie Sabir al-Mawadim zginęło lub zostało rannych pięciu cywilów, w tym dwoje dzieci. Według centrum uszkodzonych zostało 11 budynków mieszkalnych. Centrum poinformowało także o śmierci cywila i zranieniu kolejnej osoby w dystrykcie Al-Wazija po potrąceniu przez wojskowy pojazd Huti, a także o śmierci kobiety i zranieniu trzech jej krewnych w wyniku wybuchu miny w Wadi Usus.

Walki na innych kierunkach

Wojska rządowe informowały również o uderzeniach na pozycje Huti w prowincjach Marib i Al-Dżauf. W Lahdżu Siły Tarcza Narodu oraz Południowe Brygady Gigantów poinformowały o ostrzale artyleryjskim ruchów wojskowych Huti w pobliżu strategicznej trasy nadbrzeżnej prowadzącej do cieśniny Bab al-Mandab. Południowe Brygady Gigantów uznały za fałszywe nagranie Huti o rzekomym zajęciu ich pozycji w rejonie Bab al-Mandab.

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