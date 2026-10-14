W USA 44% dorosłych oświadczyło, że ma trudności z opłaceniem podstawowych potrzeb, w tym opieki medycznej, czynszu lub kredytu hipotecznego, transportu i żywności. Takie wyniki dwóch badań Pew Research przytacza The Hill.

Największe trudności mają osoby o niskich dochodach

Wśród Amerykanów o niskich dochodach 71% respondentów zgłosiło trudności z opłaceniem co najmniej jednej kategorii niezbędnych wydatków. Jednocześnie 60% uczestników badania odpowiedziało, że w momencie badania nie miało wystarczających dochodów na styl życia, do którego dąży. Kolejne 53% stwierdziło, że nie ma wystarczających oszczędności na nagły wypadek.

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Inflacja i koszty paliwa

Poziom inflacji w sierpniu wyniósł 3,4% wobec 3,7% w lipcu. Później amerykańskie Biuro Statystyki Pracy poinformowało o dalszym wzroście indeksu cen konsumpcyjnych, w tym o 0,6% we wrześniu.

Według AAA cena galona zwykłej benzyny w USA wynosiła w środę około 4,33 dolara, podczas gdy rok wcześniej było to około 3,08 dolara. Średni koszt oleju napędowego przekroczył 6 dolarów za galon, czyli był o ponad 2 dolary wyższy niż rok wcześniej. Raport Pew opiera się na odpowiedziach 5 166 dorosłych Amerykanów; błąd próby wynosi około 1,6 punktu procentowego.

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