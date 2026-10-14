В США 44% взрослых заявили, что испытывают трудности с оплатой базовых потребностей, в частности медицинского обслуживания, аренды или ипотеки, транспорта и продуктов питания. Такие результаты двух опросов Pew Research приводит The Hill.

Сложнее всего людям с низкими доходами

Среди американцев с низкими доходами о трудностях с оплатой хотя бы одной категории необходимых расходов сообщили 71% респондентов. В то же время 60% участников опроса ответили, что на момент исследования не имели достаточного дохода для образа жизни, к которому стремятся. Еще 53% заявили, что не имеют достаточных сбережений на случай чрезвычайной ситуации.

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Инфляция и стоимость топлива

Уровень инфляции в августе составил 3,4% против 3,7% в июле. Позднее Бюро статистики труда США сообщило о дальнейшем росте индекса потребительских цен, в частности на 0,6% в сентябре.

По данным AAA, в среду цена галлона обычного бензина в США составляла около 4,33 доллара, тогда как годом ранее — примерно 3,08 доллара. Средняя стоимость дизельного топлива превысила 6 долларов за галлон, что более чем на 2 доллара выше, чем в прошлом году. Отчет Pew основан на ответах 5 166 взрослых американцев; погрешность выборки составляет около 1,6 процентного пункта.

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