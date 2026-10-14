Armia USA wydała 46-stronicowy podręcznik How The Army Fights, który określa podejście do prowadzenia wojny na poziomie operacyjnym i strategicznym. Dokument, opublikowany przez zastępcę szefa sztabu armii, gen. Christophera LaNeve'a, ma wpływać również na działania jednostek taktycznych, informuje Defense News.

Podręcznik odchodzi od modelu zwalczania powstań przez małe jednostki, który przez niemal dwie dekady kształtował organizację i wyposażenie armii amerykańskiej. Zamiast tego opiera się na koncepcji operacji wielodomenowych, w której kluczową rolę odgrywają manewry większych formacji — brygad i dywizji.

Cztery elementy siły lądowej

W dokumencie określono cztery elementy siły lądowej armii: konwergencję, uderzenie, walkę w bliskim kontakcie i wytrzymałość. Na etapie konwergencji siły mają zakłócać działanie systemów dowodzenia, łączności i sensorów przeciwnika, łącząc uderzenia kinetyczne, środki walki radioelektronicznej, artylerię dalekiego zasięgu oraz zdolności kosmiczne i cybernetyczne.

Element uderzenia zakłada użycie artylerii, pocisków rakietowych, rakiet, jednorazowych dronów uderzeniowych i amunicji krążącej. Ich zadaniem ma być zakłócanie logistyki oraz osłabianie i dezorganizowanie sił przeciwnika, zanim będą one mogły wpłynąć na walkę w bliskim kontakcie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Manewr i zabezpieczenie

Walkę w bliskim kontakcie mają prowadzić lądowe formacje manewrowe, których przygotowanie wymaga wielu lat ćwiczeń, doświadczenia instytucjonalnego i przywództwa. Podręcznik podkreśla, że jednostki muszą umieć się maskować, wprowadzać przeciwnika w błąd oraz bronić się przed dronami i rażeniem ogniowym.

Osobny nacisk położono na odporność logistyki w warunkach, gdy magazyny, obiekty medyczne i infrastruktura krytyczna mogą znaleźć się pod zagrożeniem. Aby zaopatrywać rozproszone siły w spornym środowisku, podręcznik przewiduje wykorzystanie autonomicznych lądowych, powietrznych i przybrzeżnych platform dostawczych, które mają zmniejszyć ryzyko dla ludzi w niebezpiecznych korytarzach logistycznych.

Wśród najbliższych priorytetów wymieniono budowę magazynów paliwa i amunicji, tworzenie zapasów bliżej potencjalnych stref działań bojowych oraz rozwój systemów dowodzenia i kierowania. Dokument przewiduje również naprawę i produkcję części sprzętu w pobliżu linii frontu przy użyciu produkcji addytywnej oraz chronionych praw do naprawy.

Podręcznik zwraca uwagę na plan Armii USA dotyczący rozbudowy i modernizacji własnej bazy przemysłowej, obejmującej 23 państwowe zakłady naprawcze, arsenały i fabryki amunicji. Jednocześnie podkreśla, że technologie, systemy bezzałogowe i autonomiczne sieci nie mogą zastąpić osądu, dyscypliny i wytrzymałości fizycznej żołnierzy.

Czytaj nas na