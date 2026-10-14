Армия США выпустила 46-страничное руководство How The Army Fights, определяющее подход к ведению войны на оперативном и стратегическом уровнях. Документ, опубликованный заместителем начальника штаба армии генералом Кристофером ЛаНевом, должен также влиять на действия тактических подразделений, сообщает Defense News.

Руководство отходит от модели борьбы с повстанцами малыми подразделениями, которая почти два десятилетия определяла организацию и оснащение американской армии. Вместо этого оно опирается на концепцию многодоменных операций, в которой ключевую роль играют маневры более крупных формирований — бригад и дивизий.

Четыре элемента наземной силы

В документе определены четыре элемента наземной силы армии: конвергенция, удар, ближний бой и устойчивость. На этапе конвергенции силы должны нарушать работу систем командования, связи и датчиков противника, сочетая кинетические удары, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойную артиллерию, космические и кибервозможности.

Элемент удара предусматривает применение артиллерии, реактивных снарядов, ракет, ударных беспилотников одноразового применения и барражирующих боеприпасов. Их задачей названо нарушение логистики, ослабление и дезорганизация сил противника до того, как они смогут повлиять на ближний бой.

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Маневр и обеспечение

Ближний бой должны вести наземные маневренные формирования, подготовка которых требует многих лет учений, институционального опыта и лидерства. В руководстве подчеркивается, что подразделения должны уметь маскироваться, вводить противника в заблуждение и защищаться от дронов и огневого поражения.

Отдельный акцент сделан на устойчивости логистики в условиях, когда склады, медицинские объекты и критическая инфраструктура могут оказаться под угрозой. Для обеспечения рассредоточенных сил в спорной среде руководство предусматривает использование автономных наземных, воздушных и прибрежных платформ доставки, которые должны снизить риски для людей в опасных логистических коридорах.

Среди ближайших приоритетов названы строительство хранилищ для топлива и боеприпасов, создание запасов ближе к возможным зонам боевых действий и развитие систем командования и управления. Документ также предусматривает ремонт и изготовление части оборудования вблизи переднего края с помощью аддитивного производства и защищенных прав на ремонт.

Руководство обращает внимание на план Армии США расширить и модернизировать собственную промышленную базу, в которую входят 23 государственные ремонтные предприятия, арсеналы и заводы боеприпасов. В то же время оно подчеркивает, что технологии, беспилотные системы и автономные сети не могут заменить суждение, дисциплину и физическую выносливость военнослужащих.

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