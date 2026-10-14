美国陆军发布现代战争新指南——Defense News

美国陆军发布了长达46页的《How The Army Fights》指南，该指南界定了在作战和战略层面开展战争的方法。陆军副参谋长克里斯托弗·拉内夫将军发布的这份文件，也将影响战术单位的行动，Defense News报道。

该指南不再采用由小型单位执行反叛乱作战的模式。这一模式近二十年来一直决定着美国陆军的组织和装备。取而代之的是多域作战概念，其中更大规模编队——旅和师——的机动发挥关键作用。

陆地力量的四个要素

文件确定了陆军陆地力量的四个要素：聚合、打击、近距离战斗和持续力。在聚合阶段，部队必须通过结合动能打击、电子战手段、远程火炮、太空和网络能力，扰乱敌方的指挥、通信和传感器系统。

打击要素包括使用火炮、火箭弹、导弹、一次性攻击无人机和巡飞弹药。其任务被称为在敌军能够影响近距离战斗之前，扰乱其后勤、削弱并瓦解其部队。

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机动与保障

近距离战斗应由地面机动编队实施，其准备需要多年的训练、制度性经验和领导力。指南强调，部队必须能够伪装、欺骗敌人，并防御无人机和火力杀伤。

文件特别强调了后勤的持续力，在这种情况下，仓库、医疗设施和关键基础设施可能受到威胁。为在争夺环境中保障分散部署的部队，指南规定使用自主地面、空中和近海运输平台，以降低人员在危险后勤走廊中面临的风险。

近期优先事项包括建设燃料和弹药储存设施、在更靠近潜在战区的位置建立库存，以及发展指挥与控制系统。文件还规定，利用增材制造和受保护的维修权，在前线附近维修和制造部分装备。

指南提请关注美国陆军扩大和现代化其工业基础的计划，该基础包括23家政府维修企业、兵工厂和弹药工厂。同时，文件强调，技术、无人系统和自主网络无法取代军人的判断力、纪律和身体耐力。

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