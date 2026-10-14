在尼日利亚，数字银行平台WayvePay表示，在正在进行的首次公开募股（IPO）中，没有人通过该平台认购Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals的股份。Premium Times Nigeria援引平台运营方Wayve Microfinance Bank Limited的声明报道了这一消息。

监管机构警告

上周五，尼日利亚证券交易委员会（SEC）警告公民不要通过WayvePay进行投资。监管机构表示，该平台未注册以向公众募集投资，也无权以任何身份在该国资本市场开展业务。

SEC还警告称，与未注册和未受监管的实体打交道可能使投资者面临欺诈和财务损失的风险。

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WayvePay的立场

Wayve Microfinance Bank表示，在SEC发出警告后，该行已从其移动应用程序中删除宣传材料和与IPO相关的链接。该行称，其通过与Coronation Securities的合作参与IPO流程。

该行表示，这一安排将WayvePay平台与Coronation Securities连接起来，用于与IPO相关的交易。认购资金本应支付给Coronation Securities，而不是该银行。

Wayve Microfinance Bank还表示，其持有尼日利亚中央银行颁发的牌照，符合条件的存款由尼日利亚存款保险公司在既定条件和限额内提供保险。该行表示，愿意与SEC及其他监管机构沟通，以解决所提出的问题并说明事件情况。

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