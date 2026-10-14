黎巴嫩和伊朗当局警告居民，称以色列情报机构可能试图通过社交媒体收集信息并招募潜在情报员。正如半岛电视台报道所称，为此可能会使用针对当地受众定制的广告和呼吁。

黎巴嫩的账号和广告

经过认证的 Instagram 账号 @themossadofficial 自称是以色列对外情报机构摩萨德的页面，并发布阿拉伯语呼吁，要求建立秘密联系。其中，该账号曾以黎巴嫩阿拉伯语口语方言发布信息，提议通过私信讨论新的机会。

2025年8月，黎巴嫩总安全局呼吁公民不要与该账号互动。此前，2025年1月，黎巴嫩报纸 Al Akhbar 撰文称，可能有人通过虚假的高薪职位空缺和 WhatsApp 消息进行招募。同月，安全部门还警告不要与 Facebook 上的 SAWA 页面联系，认为该页面可能是摩萨德的掩护。

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2025年12月，L’Orient Today 报道了有关“Unit 504”页面的警告。该页面声称代表与人力情报有关的以色列军方单位，并寻找愿意加入其队伍的人。2025年10月，据报道，黎巴嫩当局此前拘留了32人，他们被怀疑向以色列提供了用于袭击真主党领导人和成员的数据。

伊朗的警告与惩罚

德黑兰大学副教授哈桑·艾哈迈迪安表示，他在伊朗的社交媒体上看到过招聘分析师或安全领域工作人员的广告，并提供高薪。他认为，公开发布这类广告也可能旨在营造以色列情报机构在伊朗境内拥有广泛能力的印象。

7月，伊朗报纸 Kayhan 报道称，伊朗情报部曾警告一些据称由摩萨德创建、用于获取数据和传播虚假信息的账号。伊朗司法部门同月表示，向被认定为敌对的网络传递图像或信息，可能被判处10至15年监禁和巨额罚款；在个别情况下，还可能被控“地上 فساد”，该罪名可判处死刑。

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