Власти Ливана и Ирана предупредили жителей о возможных попытках израильских спецслужб собирать информацию и вербовать потенциальных информаторов через социальные сети. Как сообщает Al Jazeera, для этого могут использоваться реклама и обращения, адаптированные к местной аудитории.

Аккаунты и объявления в Ливане

Верифицированный Instagram-аккаунт @themossadofficial, который позиционирует себя как страница израильской внешней разведки «Моссад», публиковал призывы на арабском языке установить конфиденциальный контакт. В частности, там размещались обращения на ливанском разговорном диалекте арабского языка с предложением обсудить новые возможности в личной переписке.

В августе 2025 года Генеральная дирекция общей безопасности Ливана призвала граждан не взаимодействовать с этим аккаунтом. Ранее, в январе 2025 года, ливанская газета Al Akhbar писала о возможных попытках вербовки через фальшивые высокооплачиваемые вакансии и сообщения в WhatsApp. В том же месяце служба безопасности также предостерегала от контактов со страницей SAWA в Facebook, которую считала возможным прикрытием «Моссада».

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В декабре 2025 года L’Orient Today сообщала о предупреждениях относительно страницы «Unit 504», которая заявляла, что представляет подразделение израильских военных, связанное с агентурной разведкой, и искала желающих вступить в его ряды. В октябре 2025 года сообщалось, что ливанские власти ранее задержали 32 человека, подозреваемых в передаче Израилю данных, использованных для атак на лидеров и членов «Хезболлы».

Предупреждения и наказания в Иране

Доцент Тегеранского университета Хассан Ахмадиан заявил, что в Иране видел в социальных сетях объявления о поиске аналитиков или работников в сфере безопасности с предложением высокой зарплаты. По его мнению, публичное размещение таких объявлений также может быть направлено на создание впечатления о широких возможностях израильской разведки внутри страны.

В июле иранская газета Kayhan сообщила, что Министерство разведки Ирана предупреждало об аккаунтах, якобы созданных «Моссадом» для получения данных и распространения ложной информации. Судебные власти Ирана в том же месяце заявили, что передача изображений или сведений сетям, признанным враждебными, может наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, крупными штрафами, а в отдельных случаях — обвинением в «порче на земле», за которое предусмотрена смертная казнь.

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