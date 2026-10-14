Ліван та Іран застерегли про ймовірне вербування в соцмережах — Al Jazeera

Влада Лівану та Ірану попередили мешканців про ймовірні спроби ізраїльських спецслужб збирати інформацію та вербувати потенційних інформаторів через соціальні мережі. Як повідомляє Al Jazeera, для цього можуть використовувати рекламу й звернення, адаптовані до місцевої аудиторії.

Акаунти та оголошення в Лівані

Верифікований Instagram-акаунт @themossadofficial, який позиціонує себе як сторінка ізраїльської зовнішньої розвідки «Моссад», публікував заклики арабською мовою встановлювати конфіденційний контакт. Серед іншого там розміщували звернення ліванським розмовним діалектом арабської з пропозицією обговорити нові можливості у приватному листуванні.

У серпні 2025 року Генеральна дирекція загальної безпеки Лівану закликала громадян не взаємодіяти з цим акаунтом. Раніше, у січні 2025 року, ліванська газета Al Akhbar писала про ймовірні спроби вербування через фальшиві вакансії з високою оплатою та повідомлення у WhatsApp. Того ж місяця служба безпеки також застерігала від контактів зі сторінкою SAWA у Facebook, яку вважала ймовірним прикриттям «Моссаду».

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У грудні 2025 року L’Orient Today повідомляла про попередження щодо сторінки «Unit 504», яка заявляла, що представляє підрозділ ізраїльських військових, пов’язаний з агентурною розвідкою, та шукає охочих долучитися до його лав. У жовтні 2025 року повідомлялося, що ліванська влада раніше затримала 32 людей, яких підозрювали у передачі Ізраїлю даних, використаних для атак на лідерів і членів «Хезболли».

Попередження та покарання в Ірані

Доцент Тегеранського університету Хассан Ахмадіан заявив, що в Ірані він бачив у соцмережах оголошення про пошук аналітиків або працівників у сфері безпеки з пропозиціями високої зарплати. На його думку, публічне розміщення таких оголошень може також бути спрямоване на створення враження про широкі можливості ізраїльської розвідки всередині країни.

У липні іранська газета Kayhan повідомила, що Міністерство розвідки Ірану попереджало про акаунти, нібито створені «Моссадом» для отримання даних і поширення неправдивої інформації. Іранська судова влада того ж місяця заявила, що передавання зображень чи відомостей мережам, визнаним ворожими, може каратися ув’язненням на строк від 10 до 15 років, великими штрафами, а в окремих випадках — обвинуваченням у «псуванні на землі», за яке передбачена смертна кара.

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