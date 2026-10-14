Władze Libanu i Iranu ostrzegły mieszkańców przed możliwymi próbami izraelskich służb wywiadowczych zbierania informacji i werbowania potencjalnych informatorów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak informuje Al Jazeera, w tym celu mogą być wykorzystywane reklamy i komunikaty dostosowane do lokalnych odbiorców.

Konta i ogłoszenia w Libanie

Zweryfikowane konto na Instagramie @themossadofficial, przedstawiające się jako strona izraelskiego wywiadu zagranicznego Mossad, publikowało arabskie apele o nawiązanie poufnego kontaktu. Zamieszczano tam między innymi komunikaty w libańskim potocznym dialekcie języka arabskiego z propozycją omówienia nowych możliwości w prywatnej korespondencji.

W sierpniu 2025 roku Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Ogólnego Libanu wezwała obywateli, by nie wchodzili w interakcje z tym kontem. Wcześniej, w styczniu 2025 roku, libańska gazeta Al Akhbar pisała o możliwych próbach werbunku poprzez fałszywe, wysoko płatne oferty pracy i wiadomości w WhatsAppie. W tym samym miesiącu służba bezpieczeństwa ostrzegała również przed kontaktami ze stroną SAWA na Facebooku, którą uważała za możliwą przykrywkę Mossadu.

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W grudniu 2025 roku L’Orient Today informował o ostrzeżeniach dotyczących strony „Unit 504”, która twierdziła, że reprezentuje jednostkę izraelskiego wojska powiązaną z wywiadem osobowym, i poszukiwała chętnych do wstąpienia w jej szeregi. W październiku 2025 roku informowano, że libańskie władze wcześniej zatrzymały 32 osoby podejrzewane o przekazywanie Izraelowi danych wykorzystanych do ataków na przywódców i członków Hezbollahu.

Ostrzeżenia i kary w Iranie

Docent Uniwersytetu Teherańskiego Hassan Ahmadian oświadczył, że w Iranie widział w mediach społecznościowych ogłoszenia poszukujące analityków lub pracowników sektora bezpieczeństwa, oferujące wysokie wynagrodzenie. Jego zdaniem publiczne zamieszczanie takich ogłoszeń może również mieć na celu stworzenie wrażenia szerokich możliwości izraelskiego wywiadu wewnątrz kraju.

W lipcu irańska gazeta Kayhan podała, że Ministerstwo Wywiadu Iranu ostrzegało przed kontami rzekomo utworzonymi przez Mossad w celu pozyskiwania danych i rozpowszechniania fałszywych informacji. Irańskie władze sądownicze oświadczyły w tym samym miesiącu, że przekazywanie obrazów lub informacji sieciom uznanym za wrogie może być karane od 10 do 15 lat więzienia, wysokimi grzywnami, a w niektórych przypadkach także oskarżeniem o „szerzenie zepsucia na ziemi”, za co grozi kara śmierci.

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