Centrum Obserwacyjne Programu UE na rzecz Wsparcia Demokratycznego Rządzenia w Nigerii (EU-SDGN) poinformowało o powszechnym kupowaniu głosów podczas wyborów gubernatorskich w stanach Ekiti i Osun. Jak podaje Anadolu Agency, przypadki te wzbudziły obawy dotyczące uczciwości wyborów powszechnych w 2027 roku.

Dane obserwatorów

Zgodnie z raportem w stanie Ekiti 77% z 84 potwierdzonych incydentów było związanych z kupowaniem głosów. W co najmniej 90% przypadków za kluczowych uczestników uznano przedstawicieli partii politycznych. Wybory gubernatora w Ekiti odbyły się 20 czerwca.

Podczas głosowania w stanie Osun 15 sierpnia obserwatorzy również udokumentowali powszechne kupowanie głosów. Według ich danych wyborcom rzekomo płacono od 10 tys. do 50 tys. nairów — około od 7,5 do 38 dolarów.

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Wezwania do odpowiedzialności

Bolade Eyinla, główny doradca techniczny byłego przewodniczącego Niezależnej Narodowej Komisji Wyborczej Nigerii Mahmooda Yakubu, przedstawił w Abudży ustalenia grupy. Oświadczył, że kupowanie głosów staje się coraz bardziej zorganizowane i zagraża wolności wyboru wyborców oraz uczciwości wyborów.

W raporcie wyrażono zaniepokojenie brakiem informacji o aresztowaniach, dochodzeniach lub postępowaniach sądowych w związku z udokumentowanymi przypadkami. Grupa wezwała do silniejszego egzekwowania ustawodawstwa wyborczego, badania takich naruszeń oraz publikowania wyników głosowania na poziomie okręgów wyborczych. W obu stanach pracowało ponad 1400 obserwatorów społecznych. Jednocześnie grupa odnotowała terminowe rozpoczęcie głosowania oraz zbliżenie oficjalnych wyników do niezależnych szacunków.

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