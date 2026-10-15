尼日利亚欧盟支持民主治理计划（EU-SDGN）观察中心报告称，埃基蒂州和奥孙州的州长选举期间存在广泛的买票行为。据阿纳多卢通讯社报道，这些事件引发了人们对2027年大选公正性的担忧。

观察员数据

根据报告，在埃基蒂州84起已确认事件中，77%与买票有关。至少90%的案件中，政党代表被认定为关键参与者。埃基蒂州州长选举于6月20日举行。

8月15日奥孙州投票期间，观察员也记录了广泛的买票行为。根据他们的数据，选民据称获得了1万至5万奈拉的报酬——约合7.5至38美元。

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呼吁追究责任

尼日利亚独立国家选举委员会前主席马哈茂德·雅库布的首席技术顾问博拉德·埃因拉在阿布贾介绍了该组织的调查结果。他表示，买票正变得越来越有组织化，并威胁选民的选择自由和选举公正性。

报告对未有关于逮捕、调查或起诉与已记录案件相关人员的消息表示担忧。该组织呼吁加强选举立法的执行力度，调查此类违规行为，并在选区层面公布投票结果。超过1400名公民观察员在两个州开展工作。同时，该组织指出，投票及时开始，官方结果与独立评估结果接近。

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