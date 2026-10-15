Наблюдательный центр Программы ЕС по поддержке демократического управления в Нигерии (EU-SDGN) сообщил о широко распространенной торговле голосами во время губернаторских выборов в штатах Экити и Осун. Как сообщает Anadolu Agency, эти случаи вызвали обеспокоенность относительно честности всеобщих выборов 2027 года.

Данные наблюдателей

Согласно отчету, в штате Экити 77% из 84 подтвержденных инцидентов были связаны с торговлей голосами. Как минимум в 90% случаев ключевыми участниками были названы представители политических партий. Выборы губернатора в Экити состоялись 20 июня.

Во время голосования в штате Осун 15 августа наблюдатели также задокументировали широко распространенную торговлю голосами. По их данным, избирателям предположительно платили от 10 тысяч до 50 тысяч найр — приблизительно от 7,5 до 38 долларов.

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Призывы к ответственности

Боладе Эйнла, главный технический советник бывшего председателя Независимой национальной избирательной комиссии Нигерии Махмуда Якубу, представил выводы группы в Абудже. Он заявил, что подкуп голосов становится все более организованным и угрожает свободе выбора избирателей и честности выборов.

В отчете выражена обеспокоенность отсутствием сообщений об арестах, расследованиях или судебном преследовании в связи с задокументированными случаями. Группа призвала усилить применение избирательного законодательства, расследовать такие нарушения и публиковать результаты голосования на уровне избирательных округов. В обоих штатах работали более 1400 общественных наблюдателей. В то же время группа отметила своевременное начало голосования и близость официальных результатов к независимым оценкам.

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