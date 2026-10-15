Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что с 1 по 10 ноября в прибрежных провинциях страны планируют ввести комендантский час. Ограничения анонсировали в рамках новой серии специальных операций против организованной преступности, сообщает Anadolu Agency.

Новые ограничения в ноябре

Нобоа заявил об этом в интервью Radio Centro. Он не уточнил, каких именно прибрежных провинций коснутся ограничения и в какие часы они будут действовать. Правительству еще предстоит издать исполнительный указ, который формализует режим комендантского часа.

По словам президента, это будет четвертый комендантский час в Эквадоре в этом году. Запланированный период ограничений совпадает с праздниками в начале ноября.

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Результаты предыдущих операций

Нобоа заявил, что комендантский час, действовавший с 17 по 30 сентября в провинциях Гуаяс, Лос-Риос, Манаби и Эль-Оро, снизил уровень преступности на 40%. Тогда передвижение ограничивали с полуночи до 5:00 по местному времени.

Президент также сообщил о сокращении случаев вымогательства и заявил, что силовые операции ослабили преступные группировки за счет ударов по их финансам и руководству. В сентябре, по его словам, правоохранители изъяли более восьми тонн наркотиков, а потери преступных организаций от конфискаций он оценил примерно в 400 млн долларов.

Эквадор находится в режиме внутреннего вооруженного конфликта с 2024 года, когда Нобоа определил преступные группировки как террористические организации и усилил операции военных и полиции. Согласно данным, на которые ссылается Министерство внутренних дел, в 2025 году в стране зафиксировали около 9300 убийств — рекордный показатель.

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