Minister obrony USA Pete Hegseth oświadczył w Waszyngtonie, że Pentagon zwraca się o około 50 mld dolarów jednorazowego finansowania na zwiększenie skali systemów autonomicznych i robotycznych. Zgodnie z planem resortu ma to pomóc zwiększyć zapasy autonomicznego uzbrojenia z tysięcy do milionów sztuk, informuje Defense News.

Oddzielne jednorazowe finansowanie

Hegseth przedstawił wniosek 14 października podczas panelu Project Agincourt na dorocznej konferencji Stowarzyszenia Armii USA. Jak zaznaczył, chodzi o jednorazową inwestycję, a nie regularne coroczne wydatki, która ma przyspieszyć rozwój i produkcję systemów autonomicznych i robotycznych.

Wniosek o około 50 mld dolarów jest oddzielny od wniosku budżetowego Pentagonu na rok fiskalny 2027. Przewiduje on 53,6 mld dolarów na inicjatywę Drone Dominance, w tym 16,9 mld dolarów na zakup systemów bezzałogowych, 14,4 mld dolarów na przeciwdziałanie dronom, 13,5 mld dolarów na logistykę w warunkach przeciwdziałania, 4,5 mld dolarów na wspólną autonomię oraz 4,3 mld dolarów na systemy instytucjonalne i personel.

Jednocześnie wniosek budżetowy na 2027 rok nie określa, czy środki wskazane przez Hegsetha są tym samym finansowaniem ani czy zostaną w całości przeznaczone na zakup dronów.

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Zwiększanie skali produkcji

Minister oświadczył, że resort przygotowuje się do użycia setek tysięcy systemów jednorazowego ataku już w tym roku oraz milionów takich systemów w kolejnych latach. Podkreślił również potrzebę ułatwienia nowym firmom wejścia na rynek obronny, na którym dominują ugruntowani wykonawcy i drogie platformy.

Program armii Drone Dominance obejmuje oddzielną inicjatywę wartą 1 mld dolarów, która ma sfinansować około 340 tys. małych bezzałogowych systemów powietrznych dla jednostek bojowych w ciągu dwóch lat. Armia oczekuje dostarczenia dziesiątek tysięcy dronów w 2026 roku i setek tysięcy w 2027 roku.

Pełniący obowiązki sekretarza armii Adam Telle poinformował, że służba rozszerza dostęp do swoich programów dla firm spoza tradycyjnej bazy przemysłu obronnego. Jak zaznaczył, armia rozwija także podejście łączące w przyszłych operacjach drony, autonomiczne systemy lądowe, autonomiczne środki rażenia ogniowego i autonomiczne systemy transportowe.

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