美国国防部长皮特·赫格塞思在华盛顿表示，五角大楼正寻求约500亿美元的一次性资金，用于扩大自主和机器人系统的规模。根据该部门的设想，这将有助于将自主武器库存从数千件增加到数百万件，Defense News报道。

单独的一次性资金

赫格塞思于10月14日在美国陆军协会年度会议期间的Project Agincourt小组讨论会上提出这一请求。他表示，这是一项一次性投资，而非定期年度支出，旨在加快自主和机器人系统的研发与生产。

这笔约500亿美元的请求与五角大楼2027财年预算请求相互独立。其中为Drone Dominance倡议安排了536亿美元，包括169亿美元用于采购无人系统、144亿美元用于反无人机、135亿美元用于在受对抗环境下的后勤、45亿美元用于联合自主能力，以及43亿美元用于机构系统和人员。

与此同时，2027年预算请求并未说明赫格塞思所提到的资金是否为同一笔资金，也未说明这些资金是否将全部用于采购无人机。

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扩大生产规模

这位部长表示，该部门正准备最早在今年使用数十万套一次性攻击系统，并在未来几年使用数百万套此类系统。他还强调，需要让新公司更容易进入由成熟承包商和昂贵平台主导的国防市场。

陆军的Drone Dominance计划包括一项单独的10亿美元倡议，计划在两年内为作战部队提供约34万套小型无人航空系统。陆军预计将在2026年交付数万架无人机，并在2027年交付数十万架。

代理陆军部长亚当·特莱表示，该军种正在扩大传统国防工业基础以外公司获得其项目的渠道。他说，陆军还在发展一种方法，在未来行动中结合无人机、自主地面系统、自主火力打击系统和自主运输系统。

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