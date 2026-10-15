Министр обороны США Пит Хегсет заявил в Вашингтоне, что Пентагон запрашивает около $50 млрд единовременного финансирования для масштабирования автономных и роботизированных систем. По замыслу ведомства, это должно помочь нарастить запасы автономных вооружений с тысяч до миллионов единиц, сообщает Defense News.

Отдельное единовременное финансирование

Хегсет озвучил запрос 14 октября на панели Project Agincourt во время ежегодной конференции Ассоциации армии США. По его словам, речь идет о единовременной инвестиции, а не о регулярных ежегодных расходах, которая должна ускорить разработку и производство автономных и роботизированных систем.

Запрос примерно на $50 млрд является отдельным от бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год. В нем на инициативу Drone Dominance предусмотрено $53,6 млрд, в том числе $16,9 млрд на закупку беспилотных систем, $14,4 млрд на противодействие беспилотникам, $13,5 млрд на логистику в условиях противодействия, $4,5 млрд на совместную автономность и $4,3 млрд на институциональные системы и персонал.

В то же время бюджетный запрос на 2027 год не определяет, являются ли названные Хегсетом средства тем же финансированием и будут ли они полностью направлены на закупку дронов.

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Масштабирование производства

Министр заявил, что ведомство готовится к использованию сотен тысяч систем одноразовой атаки уже в этом году и миллионов таких систем в последующие годы. Он также подчеркнул необходимость облегчить новым компаниям выход на оборонный рынок, где преобладают устоявшиеся подрядчики и дорогостоящие платформы.

Армейская программа Drone Dominance предусматривает отдельную инициативу стоимостью $1 млрд, которая должна профинансировать около 340 тыс. малых беспилотных авиационных систем для боевых подразделений в течение двух лет. Армия ожидает поставить десятки тысяч дронов в 2026 году и сотни тысяч — в 2027-м.

Исполняющий обязанности министра армии Адам Телле сообщил, что служба расширяет доступ к своим программам для компаний за пределами традиционной оборонно-промышленной базы. По его словам, армия также развивает подход, объединяющий в будущих операциях дроны, автономные наземные системы, автономные средства огневого поражения и автономные транспортные системы.

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