Korea Północna oświadczyła, że przeprowadziła na morzu w pobliżu wschodniego wybrzeża kraju testy dwóch typów strategicznych pocisków manewrujących wystrzelonych z okrętów podwodnych. Według jej wersji celem startów było sprawdzenie zdolności marynarki wojennej do wykonywania zadań oraz niezawodności środków odstraszania.

Testy w pobliżu wschodniego wybrzeża

Jak podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na państwową agencję KCNA, testy obserwowali wysokiej rangi wojskowi. Strona północnokoreańska nie ujawniła charakterystyk pocisków ani innych szczegółów startu.

KCNA oświadczyła również, że testy nie miały negatywnego wpływu na bezpieczeństwo sąsiednich państw.

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Rozwój floty okrętów podwodnych z pociskami

Korea Północna nadal rozwija nowoczesne okręty podwodne z pociskami, a także pociski balistyczne i manewrujące. Wcześniej kraj przeprowadzał testowe starty z różnych platform, w tym ze starego okrętu podwodnego.

Jednocześnie w materiale zaznaczono, że Korea Północna prawdopodobnie nie wprowadziła jeszcze do pełnej eksploatacji nowoczesnego okrętu podwodnego z pociskami. Rozwój takiej floty jest jednym z wojskowych priorytetów przywódcy kraju Kim Dzong Una, który nadzorował rozwój strategicznych pocisków balistycznych i manewrujących.

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