Senator z Australii Zachodniej Jordon Steele-John wziął urlop od obowiązków w klubie partyjnym Australijskich Zielonych w związku z doniesieniami Sydney Morning Herald o zarzutach dotyczących niestosownych komentarzy pod adresem kobiet. ABC News podało to, powołując się na potwierdzenie ze strony partii.

Reakcja partii

Lider Australijskich Zielonych David Shoebridge oświadczył, że partia poważnie traktuje obawy tego rodzaju. Według niego sytuacja wymaga uczciwego i niezależnego rozpatrzenia, które zapewni wszystkim stronom prawo do należytej procedury i sprawiedliwości proceduralnej.

Shoebridge podkreślił również znaczenie właściwego rozpatrywania skarg. Poinformował, że Steele-John poprosił o urlop od obowiązków w klubie partyjnym, a lider partii przyjął tę prośbę.

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Status zarzutów

O zarzutach wobec senatora informował Sydney Morning Herald. Dotyczą one twierdzeń o niestosownych wypowiedziach pod adresem kobiet, a nie ustalonych faktów.

ABC News zwróciło się do Jordona Steele-Johna o komentarz.

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