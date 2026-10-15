Сенатор от Западной Австралии Джордон Стил-Джон взял отпуск от работы в партийной фракции Австралийских зелёных на фоне сообщения Sydney Morning Herald об обвинениях в неуместных комментариях в адрес женщин. Об этом ABC News сообщило со ссылкой на подтверждение партии.

Реакция партии

Лидер Австралийских зелёных Дэвид Шубридж заявил, что партия серьёзно относится к обеспокоенности такого характера. По его словам, ситуация требует справедливого и независимого рассмотрения, которое обеспечит всем сторонам право на надлежащую процедуру и процессуальную справедливость.

Шубридж также подчеркнул важность надлежащего рассмотрения жалоб. Он сообщил, что Стил-Джон попросил предоставить ему отпуск от работы в партийной фракции, а лидер партии принял эту просьбу.

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Статус обвинений

Об обвинениях в отношении сенатора сообщала Sydney Morning Herald. Речь идёт об утверждениях о неуместных высказываниях в адрес женщин, а не об установленных фактах.

ABC News обратилось к Джордону Стил-Джону за комментарием.

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