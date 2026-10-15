Старший помощник и личный медиасоветник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Йонатан Урих как минимум дважды встречался в июле 2024 года с высокопоставленным катарским чиновником Али аль-Тавади. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильский телеканал N12 и показания Уриха, данные во время допроса в Лахав 433 в мае 2025 года.

Вопросы следователей о встречах

По данным N12, на одной из этих встреч также присутствовали деловой партнер Уриха Исраэль «Срулик» Айнхорн и лоббист Джей Футлик. Ранее Урих отрицал, что знал Футлика или встречался с ним.

Во время допроса следователи сослались на показания бывшего высокопоставленного сотрудника «Моссада», обозначенного буквой S. Он утверждал, что Урих и Айнхорн как минимум дважды встречались с аль-Тавади, которого в показаниях описали как ответственного за израильское направление Катара. По версии S, во время этих встреч Урих и Айнхорн представляли свои идеи.

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Урих заявил, что не помнит, чтобы что-либо представлял на каких-либо встречах. Он не обвинил бывшего сотрудника «Моссада» во лжи, однако сказал, что ему нужно освежить память. Когда следователь уточнил, что речь идет о встречах после 7 октября, Урих ответил, что это так, если следователь так утверждает.

Связь с расследованием Qatargate

N12 сообщил, что эти встречи не были частью официального поручения от Израиля. Нетаньяху ранее свидетельствовал, что Урих не сообщал ему ни о своих связях с Катаром, ни о встречах с аль-Тавади.

Урих является одним из ключевых подозреваемых в расследованиях Qatargate. По данным Jerusalem Post, дело касается предполагаемой коррупции в канцелярии премьер-министра и возможного влияния связанных с Катаром лиц на окружение Нетаньяху.

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