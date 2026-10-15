以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的高级助手兼个人媒体顾问约纳坦·乌里赫于2024年7月至少两次会见了卡塔尔高级官员阿里·塔瓦迪。据《耶路撒冷邮报》报道，该报援引以色列N12电视台以及乌里赫2025年5月在拉哈夫433接受讯问时提供的证词。

调查人员就会面提出的问题

据N12报道，乌里赫的商业伙伴伊斯拉埃尔“斯鲁利克”·艾因霍恩和说客杰伊·富特利克也出席了其中一次会面。乌里赫此前否认认识富特利克或曾与其会面。

讯问期间，调查人员援引了一名前摩萨德高级官员的证词，该官员以字母S标示。他声称，乌里赫和艾因霍恩至少两次会见塔瓦迪；证词将塔瓦迪描述为负责卡塔尔对以色列事务的人士。按照S的说法，乌里赫和艾因霍恩在这些会面期间介绍了他们的想法。

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乌里赫表示，他不记得曾在任何会面上介绍过任何内容。他没有指控这名前摩萨德官员说谎，但表示自己需要恢复记忆。当调查人员澄清所指的是10月7日之后的会面时，乌里赫回答说，如果调查人员这样说，那就是如此。

与Qatargate调查的关联

N12报道称，这些会面并非以色列方面的正式任务的一部分。内塔尼亚胡此前作证称，乌里赫既未向他报告自己与卡塔尔的联系，也未报告与塔瓦迪的会面。

乌里赫是Qatargate调查中的关键嫌疑人之一。据《耶路撒冷邮报》报道，该案涉及总理办公室涉嫌腐败，以及与卡塔尔有关联的人士可能对内塔尼亚胡身边人士施加影响。

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