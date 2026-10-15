Jonathan Urich, starszy doradca i osobisty doradca medialny premiera Izraela Binjamina Netanjahu, co najmniej dwa razy spotkał się w lipcu 2024 roku z wysokim rangą katarskim urzędnikiem Alim al-Tawadim. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na izraelską stację telewizyjną N12 oraz zeznania Uricha złożone podczas przesłuchania w Lahav 433 w maju 2025 roku.

Pytania śledczych dotyczące spotkań

Według N12 na jednym z tych spotkań obecni byli również partner biznesowy Uricha Israel „Srulik” Einhorn oraz lobbysta Jay Footlik. Urich wcześniej zaprzeczał, że zna Footlika lub że się z nim spotkał.

Podczas przesłuchania śledczy powołali się na zeznania byłego wysokiego rangą funkcjonariusza Mossadu, oznaczonego literą S. Twierdził on, że Urich i Einhorn co najmniej dwa razy spotkali się z al-Tawadim, który w zeznaniach został opisany jako osoba odpowiedzialna za izraelski kierunek Kataru. Według S podczas tych spotkań Urich i Einhorn przedstawiali swoje pomysły.

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Urich oświadczył, że nie pamięta, aby cokolwiek przedstawiał na jakichkolwiek spotkaniach. Nie oskarżył byłego funkcjonariusza Mossadu o kłamstwo, lecz powiedział, że musi odświeżyć pamięć. Gdy śledczy doprecyzował, że chodzi o spotkania po 7 października, Urich odpowiedział, że tak było, jeśli śledczy tak twierdzi.

Związek ze śledztwem Qatargate

N12 podał, że spotkania te nie były częścią oficjalnego zlecenia ze strony Izraela. Netanjahu wcześniej zeznał, że Urich nie poinformował go ani o swoich związkach z Katarem, ani o spotkaniach z al-Tawadim.

Urich jest jednym z kluczowych podejrzanych w śledztwach Qatargate. Według Jerusalem Post sprawa dotyczy domniemanej korupcji w kancelarii premiera oraz możliwego wpływu osób powiązanych z Katarem na otoczenie Netanjahu.

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