В Австралии Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала иск в Федеральный суд в Виктории против розничной сети Kmart. Регулятор утверждает, что компания нарушила законодательство о защите прав потребителей, продавая косметический клей для ногтей без предупреждения о риске серьёзных ожогов. Об этом сообщает ABC News.

Жалобы на ожоги от клея

Согласно судебным документам, в период с августа 2017 года по декабрь 2024 года как минимум 51 потребитель пожаловался Kmart на ожоги кожи после контакта с клеем для ногтей. Как минимум в 33 жалобах прямо упоминался контакт клея с тканью.

Ещё семь обращений, не связанных с ожогами кожи, касались случаев, когда клей при контакте с тканью дымился, выделял пар, горел или плавил материал. По данным ACCC, некоторые потребители получили серьёзные ожоги, потребовавшие медицинской помощи, а в отдельных случаях — госпитализации и пересадки кожи. Регулятор также заявил, что клиенты отправляли службе поддержки Kmart фотографии обгоревшей одежды и кожи, а часть таких сообщений передавалась руководству компании, в том числе генеральному директору.

Заместитель председателя ACCC Катриона Лоу заявила, что отсутствие предупреждения после многочисленных сообщений о травмах создавало для покупателей постоянный риск тяжёлых повреждений. Комиссия также утверждает, что Kmart не подавала федеральному министру обязательные уведомления о серьёзных травмах.

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В Kmart заявили, что серьёзно относятся к обязанностям по отчётности и подавали в ACCC обязательные уведомления о травмах. Компания выразила сожаление в связи с любыми травмами и принесла извинения пострадавшим, одновременно заявив, что маркировка и предупреждения на продукции были достаточными для предотвращения ненадлежащего использования.

Претензии по поводу батареек-таблеток

Отдельно ACCC обвинила Kmart в том, что компания не проверила перед продажей несколько моделей цифровых и аналоговых часов с батарейками-таблетками. По утверждению регулятора, с июня 2022 года по ноябрь 2024 года сеть продала около 64 тысяч таких часов, не соответствовавших требованиям. Речь, в частности, идёт о проверке того, что маленькие дети не могут открыть отсек для батарейки.

ACCC также заявила о несоответствии GPS-трекеров Smart Tags обязательному информационному стандарту о батарейках-таблетках. Эти устройства были отозваны в 2024 году. Kmart сообщила, что сообщений о травмах, связанных с часами и Smart Tags, не поступало, а компания усилила процедуры безопасности и контроль соответствия продукции требованиям. Дата судебного заседания ещё не назначена.

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