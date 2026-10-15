W Australii Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) złożyła pozew do Sądu Federalnego w Wiktorii przeciwko sieci detalicznej Kmart. Regulator twierdzi, że firma naruszyła przepisy o ochronie konsumentów, sprzedając kosmetyczny klej do paznokci bez ostrzeżenia o ryzyku poważnych oparzeń. Poinformował o tym ABC News.

Skargi na oparzenia klejem

Zgodnie z dokumentami sądowymi, od sierpnia 2017 roku do grudnia 2024 roku co najmniej 51 konsumentów poskarżyło się Kmart na oparzenia skóry po kontakcie z klejem do paznokci. W co najmniej 33 skargach wprost wspomniano o kontakcie kleju z tkaniną.

Kolejnych siedem zgłoszeń, niezwiązanych z oparzeniami skóry, dotyczyło przypadków, w których klej przy kontakcie z tkaniną dymił, wydzielał parę, palił się lub topił materiał. Według ACCC niektórzy konsumenci doznali poważnych oparzeń wymagających pomocy medycznej, a w poszczególnych przypadkach — hospitalizacji i przeszczepu skóry. Regulator oświadczył również, że klienci przesyłali działowi wsparcia Kmart zdjęcia spalonej odzieży i skóry, a część takich zgłoszeń przekazano kierownictwu firmy, w tym dyrektorowi generalnemu.

Zastępczyni przewodniczącego ACCC Catriona Lowe oświadczyła, że brak ostrzeżenia po licznych zgłoszeniach obrażeń stwarzał dla kupujących ciągłe ryzyko ciężkich urazów. Komisja twierdzi również, że Kmart nie składał federalnemu ministrowi obowiązkowych zawiadomień o poważnych obrażeniach.

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W Kmart oświadczono, że firma poważnie traktuje swoje obowiązki sprawozdawcze i składała do ACCC obowiązkowe zawiadomienia o urazach. Spółka wyraziła ubolewanie z powodu wszelkich obrażeń i przeprosiła poszkodowanych, jednocześnie stwierdzając, że oznakowanie i ostrzeżenia na produktach były wystarczające, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu.

Zarzuty dotyczące baterii guzikowych

Osobno ACCC oskarżyła Kmart o to, że firma przed sprzedażą nie przetestowała kilku modeli cyfrowych i analogowych zegarków z bateriami guzikowymi. Według regulatora od czerwca 2022 roku do listopada 2024 roku sieć sprzedała około 64 tysięcy takich zegarków, które nie spełniały wymogów. Chodzi w szczególności o sprawdzenie, czy małe dzieci nie mogą otworzyć komory baterii.

ACCC poinformowała również o niezgodności lokalizatorów GPS Smart Tags z obowiązkowym standardem informacyjnym dotyczącym baterii guzikowych. Urządzenia te zostały wycofane w 2024 roku. Kmart podał, że nie otrzymał zgłoszeń obrażeń związanych z zegarkami i Smart Tags oraz że firma wzmocniła procedury bezpieczeństwa i kontrole zgodności produktów z wymogami. Terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono.

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