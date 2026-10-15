在澳大利亚，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）已向维多利亚州联邦法院对零售连锁商Kmart提起诉讼。监管机构称，该公司销售化妆用美甲胶水时未警示严重烧伤风险，违反了消费者保护法。ABC News对此进行了报道。

关于胶水烧伤的投诉

根据法庭文件，2017年8月至2024年12月期间，至少51名消费者向Kmart投诉称，在接触美甲胶水后皮肤被烧伤。至少33宗投诉明确提到胶水与织物发生接触。

另外7宗与皮肤烧伤无关的投诉涉及胶水接触织物后冒烟、释放蒸汽、燃烧或熔化材料的情况。ACCC表示，一些消费者遭受了需要医疗救助的严重烧伤，在个别情况下还需住院和植皮。监管机构还称，客户曾向Kmart客服发送被烧焦衣物和皮肤的照片，部分此类报告被转交给公司管理层，包括首席执行官。

ACCC副主席卡特里奥娜·洛表示，在收到大量伤害报告后仍未发出警告，使消费者持续面临严重伤害风险。该委员会还称，Kmart未向联邦部长提交有关严重伤害的强制性报告。

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Kmart表示，公司严肃对待其报告义务，并已向ACCC提交强制性伤害报告。该公司对任何伤害表示遗憾，并向受影响者致歉，同时称产品上的标签和警告足以防止不当使用。

关于纽扣电池的指控

ACCC还指控Kmart在销售前未对数款配备纽扣电池的数字和模拟手表进行测试。监管机构称，2022年6月至2024年11月期间，该连锁店售出约6.4万只不符合要求的此类手表。这尤其涉及测试以确保幼童无法打开电池仓。

ACCC还表示，Smart Tags GPS追踪器不符合有关纽扣电池信息披露的强制性标准。这些设备于2024年被召回。Kmart称，未收到与这些手表和Smart Tags相关的伤害报告，公司已加强安全程序和产品合规控制。庭审日期尚未确定。

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