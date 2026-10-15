W Wielkiej Brytanii czterech posłów wezwało stałą sekretarz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Samanthę Jones do wyłączenia się z prac nad zaostrzeniem regulacji dotyczących prywatnych klinik prowadzących ocenę, diagnozowanie i leczenie ADHD oraz autyzmu. Jak informuje The Guardian, posłowie Partii Pracy i Liberalnych Demokratów uważają, że jej wcześniejsze związki z firmą ADHD360 mogą stwarzać konflikt interesów.

Związki z ADHD360

Jones została mianowana stałą sekretarz 22 kwietnia 2025 roku. Gdy 16 maja tego samego roku prywatny dostawca usług opiekuńczych Keys Group przejął ADHD360 za 22,5 mln funtów, Jones była przewodniczącą rady, dyrektorką i akcjonariuszką Keys Group. Pracowała również jako partnerka operacyjna w G Square Capital, firmie private equity będącej właścicielem Keys Group.

Na początku czerwca 2025 roku Jones sprzedała akcje Keys Group i odeszła ze stanowisk w tej firmie oraz G Square Capital, a 16 czerwca rozpoczęła pracę w ministerstwie. ADHD360 określa się jako wiodąca brytyjska klinika ADHD. Według bazy danych wydatków publicznych Tussell, NHS England zapłaciła firmie za usługi ponad 26 mln funtów od 2020 roku.

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Wezwania posłów

Poseł Partii Pracy i członek parlamentarnej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Ben Coleman oświadczył, że przyszłe regulacje dotyczące prywatnych ocen ADHD i autyzmu muszą być wolne od wątpliwości. Wezwał Jones, by nie uczestniczyła w tych pracach, aby uniknąć nawet wrażenia konfliktu interesów.

Jones wcześniej wyłączyła się już z decyzji ministerstwa dotyczącej możliwego przedłużenia siedmioletniego kontraktu NHS z Palantir o wartości 330 mln funtów. W lipcu posłowie wyrażali obawy dotyczące jej potencjalnego konfliktu interesów z powodu pracy w firmie lobbingowej Carnall Farrar, która doradzała Palantir.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oświadczyło, że nie ma konfliktu interesów: Jones zadeklarowała wszystkie swoje interesy i opuściła wszystkie stanowiska w sektorze prywatnym przed objęciem stanowiska stałej sekretarz. Sojusznik Jones nazwał jej związek z ADHD360 „bardzo słabym” i zaznaczył, że okres, w którym Keys Group jednocześnie posiadała ADHD360, a urzędniczka przechodziła do ministerstwa, był krótki.

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