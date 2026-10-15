在英国，四名议员呼吁卫生与社会保健部常任秘书萨曼莎·琼斯回避参与加强对开展ADHD和自闭症评估、诊断及治疗的私营诊所监管的工作。正如《卫报》报道，工党和自由民主党议员认为，她此前与ADHD360公司的关联可能造成利益冲突。

与ADHD360的关联

琼斯于2025年4月22日被任命为常任秘书。同年5月16日，私营护理服务提供商Keys Group以2250万英镑收购ADHD360时，琼斯担任Keys Group董事会主席、董事和股东。她还在G Square Capital担任运营合伙人，该私募股权公司拥有Keys Group。

2025年6月初，琼斯出售了其在Keys Group的股份，并辞去该公司和G Square Capital的职务，随后于6月16日开始在该部工作。ADHD360称自己是英国领先的ADHD诊所。根据公共支出数据库Tussell的数据，自2020年以来，英格兰国民医疗服务体系已向该公司支付超过2600万英镑的服务费用。

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议员的呼吁

工党议员、议会卫生与社会照护委员会成员本·科尔曼表示，未来对私营ADHD和自闭症评估的监管不应引发任何疑问。他呼吁琼斯不要参与这项工作，以避免哪怕只是给人造成利益冲突的印象。

此前，琼斯已回避参与该部关于可能延长NHS与Palantir之间价值3.3亿英镑、为期七年合同的决定。今年7月，议员们曾因她在游说公司Carnall Farrar任职而对其潜在利益冲突表示担忧，该公司曾为Palantir提供咨询。

卫生与社会保健部表示不存在利益冲突：琼斯申报了其所有利益，并在就任常任秘书之前辞去了私营部门的所有职务。琼斯的一名盟友称，她与ADHD360的关联“非常微弱”，并指出Keys Group拥有ADHD360与该官员转入该部工作的重叠时期很短。

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