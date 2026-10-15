В Великобритании четверо депутатов парламента призвали постоянного секретаря Министерства здравоохранения и социального обеспечения Саманту Джонс отстраниться от работы над ужесточением регулирования частных клиник, проводящих оценку, диагностику и лечение ADHD и аутизма. Как сообщает The Guardian, депутаты от Лейбористской партии и Либеральных демократов считают, что ее прежние связи с компанией ADHD360 могут создавать конфликт интересов.

Связи с ADHD360

Джонс назначили постоянным секретарем 22 апреля 2025 года. Когда 16 мая того же года частный поставщик услуг по уходу Keys Group приобрел ADHD360 за 22,5 млн фунтов стерлингов, Джонс была председателем совета, директором и акционером Keys Group. Она также работала операционным партнером в G Square Capital — компании прямых инвестиций, которой принадлежит Keys Group.

В начале июня 2025 года Джонс продала акции Keys Group и покинула должности в этой компании и G Square Capital, а 16 июня начала работу в министерстве. ADHD360 называет себя ведущей британской ADHD-клиникой. Согласно базе данных государственных расходов Tussell, с 2020 года Национальная служба здравоохранения Англии заплатила компании за услуги более 26 млн фунтов стерлингов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призывы депутатов

Депутат-лейборист и член парламентского Комитета по вопросам здравоохранения и социальной помощи Бен Коулман заявил, что будущее регулирование частных оценок ADHD и аутизма не должно вызывать сомнений. Он призвал Джонс не участвовать в этой работе, чтобы избежать даже впечатления конфликта интересов.

Ранее Джонс уже отстранилась от решения министерства о возможном продлении семилетнего контракта NHS с Palantir на 330 млн фунтов стерлингов. В июле депутаты выражали обеспокоенность ее потенциальным конфликтом интересов из-за работы в лоббистской компании Carnall Farrar, которая консультировала Palantir.

В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения заявили, что конфликта интересов нет: Джонс задекларировала все свои интересы и покинула все должности в частном секторе до вступления в должность постоянного секретаря. Союзник Джонс назвал ее связь с ADHD360 «очень слабой» и отметил, что период одновременного владения ADHD360 компанией Keys Group и перехода чиновницы в министерство был непродолжительным.

Читай нас в