W USA prezydent Donald Trump oświadczył w czwartek, że planowana egzekucja Nidala Hasana nie będzie transmitowana na żywo. Poinformowała o tym CNBC. Stacja określa Hasana jako skazanego w sprawie strzelaniny w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie.

Rezygnacja z transmisji na żywo

Oświadczenie Trumpa padło po nasileniu sprzeciwów wobec pomysłu pokazania wykonania wyroku na żywo w internecie. CNBC poinformowała o wypowiedzi prezydenta USA w czwartek, 15 października 2026 roku. Materiał jest oznaczony na stronie jako wiadomość pilna.

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Strzelanina w Fort Hood

Strzelanina w bazie Fort Hood miała miejsce w listopadzie 2009 roku. Według CNBC w wyniku ataku zginęło 13 osób, a dziesiątki innych zostały ranne. W materiale zaznaczono, że Hasan został skazany w tej sprawie.

Publikację przygotowali Dan Mangan i Kevin Breuninger. Została opublikowana o 10:16 czasu wschodniego USA. Materiał zawiera również niedatowane zdjęcie Hasana udostępnione przez biuro szeryfa hrabstwa Bell.

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