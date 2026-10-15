В США президент Дональд Трамп заявил в четверг, что запланированную казнь Нидала Хасана не будут транслировать в прямом эфире. Об этом сообщает CNBC. Издание называет Хасана осужденным по делу о стрельбе на военной базе Форт-Худ в штате Техас.

Отказ от прямой трансляции

Заявление Трампа прозвучало после усиления возражений против идеи показать исполнение приговора в прямом эфире в интернете. CNBC сообщило о заявлении президента США в четверг, 15 октября 2026 года. На странице материал помечен как срочная новость.

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Стрельба в Форт-Худе

Стрельба на базе Форт-Худ произошла в ноябре 2009 года. По данным CNBC, в результате нападения погибли 13 человек, а десятки других получили ранения. В материале отмечается, что Хасан был осужден по этому делу.

Публикацию подготовили Дэн Манган и Кевин Бройнингер. Она была опубликована в 10:16 по восточному времени США. В материале также приведена недатированная фотография Хасана, предоставленная офисом шерифа округа Белл.

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