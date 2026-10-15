Ministerstwo Handlu ChRL poinformowało, że w 2025 roku wartość skumulowanego zasobu inwestycji zagranicznych Chin osiągnęła 26,8 bln juanów, co w komunikacie oszacowano na około 4 bln dolarów. Pod względem tego wskaźnika kraj zajął drugie miejsce na świecie.

Dane ministerstwa

Wskaźnik rósł szósty rok z rzędu, według danych resortu. Ministerstwo przedstawiło te dane na konferencji prasowej, o której 15 października 2026 roku poinformował ECNS.

W materiale ECNS kwotę podano jednocześnie w juanach i w ekwiwalencie dolarowym. Chodzi o wskaźnik za 2025 rok.

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Roczna sprawozdawczość przedsiębiorstw

Równocześnie ministerstwo poinformowało o rocznej sprawozdawczości przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi. Według resortu roczne sprawozdania złożyło 461 tys. przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi.

Liczba przedsiębiorstw, które złożyły sprawozdania, była o 5,7% wyższa niż rok wcześniej. Ministerstwo przedstawiło oba wskaźniki podczas tej samej konferencji prasowej.

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