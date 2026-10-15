Министерство коммерции КНР сообщило, что в 2025 году объем накопленных иностранных инвестиций Китая достиг 26,8 трлн юаней, что в сообщении оценено примерно в $4 трлн. По этому показателю страна заняла второе место в мире.

Данные министерства

Показатель рос шестой год подряд, по данным ведомства. Эти данные министерство представило на пресс-конференции, о которой 15 октября 2026 года сообщил ECNS.

В сообщении ECNS сумма приведена одновременно в юанях и в долларовом эквиваленте. Речь идет о показателе за 2025 год.

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Годовая отчетность предприятий

Параллельно министерство сообщило о годовой отчетности предприятий с иностранными инвестициями. По данным ведомства, 461 тыс. предприятий с иностранными инвестициями подали годовые отчеты.

Количество предприятий, подавших отчетность, было на 5,7% больше, чем годом ранее. Оба показателя министерство представило в ходе одной пресс-конференции.

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