В пещере Шанидар в горах Загрос на севере Ирака исследователи обнаружили частичный скелет неандертальца, жившего примерно 75 тысяч лет назад. В левой лопатке сохранилось круглое отверстие диаметром около 15 миллиметров, свидетельствующее о глубокой колотой ране. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Вероятно смертельное ранение

Останки, которые ученые назвали Шанидар A, нашли под слоем камней и осадочных отложений толщиной около 7,5 метра. Пол этой особи установить не удалось, а возраст на момент смерти оценивается как середина 40-х лет.

Форма травмы указывает, что она могла быть нанесена заостренным деревянным копьем, а не копьем с каменным наконечником. Исследователи считают, что копье вошло сверху по нисходящей траектории: проникло в левую часть грудной клетки спереди, прошло через тело и пробило лопатку. По их мнению, это привело к быстрой смерти.

Археолог Кембриджского университета Грэм Баркер назвал наиболее вероятным объяснением межличностное насилие — внутри одной группы неандертальцев или между разными группами. Версии нападения Homo sapiens или случайной травмы исследователи считают менее вероятными.

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Признаки заботы после более ранней травмы

Помимо лопатки, ребер и почти полной правой кисти команда обнаружила семь зубов Шанидара A. Их состояние свидетельствует, что как минимум за год до смерти неандерталец пережил сильный удар по лицу: передние зубы были разбиты или утрачены, один из них раскололся, а другие сместились.

Ведущий автор исследования, биологический антрополог Эмма Померой, отметила, что такая травма должна была существенно осложнять прием пищи и питье. Ученые предполагают, что во время восстановления Шанидар A мог нуждаться в помощи членов группы — в частности, в размятой пище и возможности отдыхать.

Шанидар A был одним из пяти неандертальцев — четырех взрослых и младенца, — чьи тела были заботливо уложены за скальной колонной в пещере. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports.

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