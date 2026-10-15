В России запретят P2P-операции с криптовалютой между гражданами
Центральный банк России планирует запретить гражданам напрямую продавать, покупать и обменивать криптовалюту друг с другом.
Такие операции между физическими лицами будут разрешены только до 1 июля 2027 года.
Согласно разъяснениям регулятора, в дальнейшем операции с цифровыми валютами должны проводиться через посредников, одобренных Центробанком, в частности криптообменники, биржи и брокеров.
Также российские власти планируют ввести обязательное тестирование для желающих торговать криптовалютой. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрят лимит на покупку — до 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
Источник: Центральный банк России
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