В России запретят P2P-операции с криптовалютой между гражданами

Центральный банк России планирует запретить гражданам напрямую продавать, покупать и обменивать криптовалюту друг с другом.

Такие операции между физическими лицами будут разрешены только до 1 июля 2027 года.

Согласно разъяснениям регулятора, в дальнейшем операции с цифровыми валютами должны проводиться через посредников, одобренных Центробанком, в частности криптообменники, биржи и брокеров.

Также российские власти планируют ввести обязательное тестирование для желающих торговать криптовалютой. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрят лимит на покупку — до 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Источник: Центральный банк России

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