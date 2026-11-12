Территории, гарантии и перемирие — почему переговоры в Абу-Даби зашли в тупик

Двухдневные переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились без заметного прогресса по ключевым вопросам прекращения войны. Стороны не смогли сблизить позиции в отношении украинских территорий, будущих гарантий безопасности и прекращения огня. В то же время участники предварительно договорились о масштабном обмене военнопленными.

Встречи проходили 10 и 11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Как пишет Forbes, ни по одному из трёх ключевых направлений — территориальным вопросам, гарантиям безопасности и прекращению боевых действий — договориться не удалось. К переговорам присоединились представители Украины, США и России. Американскую сторону представляли специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, российскую — помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

Представители европейских стран, Европейского Союза и НАТО также проводили отдельные встречи с американской и украинской сторонами. Однако непосредственно в трехсторонние переговоры они не входили. По завершении встреч Умеров признал, что между позициями сторон остаются существенные разногласия. По его словам, участники смогли прямо озвучить свои требования, но впереди еще много сложной работы.

Территориальный вопрос остается главным препятствием

Одно из самых больших противоречий — требования Москвы в отношении украинских территорий. Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина отказалась от контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. Речь идет не только о территориях, оккупированных российской армией, но и о районах, остающихся под контролем Украины.

Киев не соглашается на такие условия. Украинская сторона настаивает, что любые решения должны уважать суверенитет и территориальную целостность страны. Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что Украина не может просто отдать свои земли России. В ходе переговоров российская делегация не продемонстрировала готовности отказаться от территориальных претензий. Поэтому позиции сторон по этому вопросу остались далекими друг от друга.

Киев, со своей стороны, выступает за прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта. Однако такой подход не означает признания оккупированных территорий российскими. Именно вопрос о будущем статусе этих земель остается одним из самых сложных в переговорах.

Гарантии безопасности — ещё один нерешённый вопрос

Не удалось достичь согласия и относительно того, как Украина должна быть защищена после завершения войны. Киев настаивает на надежных и юридически обязательных гарантиях, которые помогут предотвратить новое нападение России. Украина хочет получить не просто политические обещания, а конкретные обязательства партнеров. Они должны определять, какую помощь страна получит в случае новой российской агрессии и как именно союзники будут реагировать на угрозу.

Зеленский ранее заявлял, что американские гарантии безопасности должны действовать не менее 20 лет. В то же время Москва выступает против вступления Украины в НАТО и выдвигает собственные требования относительно будущей системы безопасности в Европе. США пытались найти формулу, которая могла бы стать основой для договоренностей. Среди обсуждаемых подходов была модель, при которой союзники проводят консультации в случае угрозы безопасности Украины. Она напоминает механизм, предусмотренный четвертой статьей Североатлантического договора.

Однако на этот раз стороны не пришли к соглашению о том, какими именно должны быть гарантии и кто будет нести ответственность за их выполнение. Поэтому вопрос безопасности Украины после войны остается открытым.

Прекращение огня пока не согласовано

Еще одно направление, в котором не удалось достичь результата, — прекращение боевых действий. Москва не соглашается на перемирие без предварительного согласования дальнейших шагов и общих условий завершения войны. 10 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет соглашаться на «еще одно перемирие», если не будет понимать, что будет происходить после него. Он также настаивал, что сначала нужно определить будущие гарантии безопасности.

Предыдущий опыт также не дает оснований говорить о готовности России соблюдать договоренности. В частности, Москва нарушала договоренности об энергетическом перемирии в марте 2025 года и временные пасхальные договоренности в 2026-м. Отдельно стороны согласовали локальный режим тишины в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Он действовал с 27 октября по 1 ноября и позволил провести гуманитарную миссию для оказания помощи гражданским лицам и эвакуации желающих выехать. Однако продлить этот режим не удалось.

Таким образом, по итогам встреч в Абу-Даби не было достигнуто и соглашения об общем прекращении огня. Россия не согласилась с предложениями, которые могли бы стать основой для прекращения боевых действий.

Единственный конкретный результат — договоренность об обмене пленными

Несмотря на отсутствие прорыва в политических вопросах и вопросах безопасности, переговоры дали результат в гуманитарной сфере. Украина, Россия и США предварительно согласовали масштабный обмен военнопленными. Среди возможных вариантов называли форматы «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Президент Владимир Зеленский сообщал, что стороны обсуждали такие цифры еще в первый день встреч. Окончательное количество людей и практические детали обмена должны были согласовать отдельно.

О достижении принципиальной договоренности сообщили как глава украинской делегации Рустем Умеров, так и представитель российской стороны Владимир Мединский. Американский посланник Джаред Кушнер также назвал предстоящее освобождение пленных одним из положительных результатов встреч. Однако на момент завершения переговоров конкретная дата обмена и окончательный список людей не были обнародованы. Поэтому пока речь идет о предварительной договоренности, которую еще предстоит реализовать.

Что будет дальше после встреч в Абу-Даби

После переговоров американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву, где 12 ноября встретились с Владимиром Путиным. Они обсудили результаты встреч в Абу-Даби и дальнейшие шаги по продолжению переговорного процесса. После встречи Виткофф сообщил о договоренности провести новый раунд трехсторонних переговоров. По его словам, к следующей встрече должны присоединиться и представители европейских стран. Это может стать важным изменением формата, ведь ранее Европа не принимала непосредственного участия в основных трехсторонних встречах.

После Москвы американские посланники должны были отправиться в Дублин, где запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Они должны проинформировать украинского президента о результатах беседы с Путиным и обсудить дальнейшие дипломатические шаги.

Итак, переговоры в Абу-Даби не приблизили стороны к соглашению о прекращении войны. Территориальные требования России, будущие гарантии безопасности Украины и прекращение огня остаются нерешенными. Пока что единственным конкретным результатом стал предварительный прогресс в вопросе обмена пленными, а следующий раунд переговоров должен показать, готова ли Москва менять свою позицию. Об этом пишет Forbes.

В ходе переговоров в Абу-Даби, состоявшихся накануне, российская сторона заявила, что не имеет полномочий обсуждать деэскалацию в Чёрном море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вместо этого Россия стремится и в дальнейшем наносить удары по украинской территории.

Зеленский подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Переговоры в Абу-Даби: на какие гарантии безопасности может рассчитывать Украина.

Переговоры в Абу-Даби: что будут обсуждать во второй день и каких результатов ожидают.

Читай нас в