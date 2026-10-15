У Росії заборонять P2P-операції з криптовалютою між громадянами

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Центральний банк Росії планує заборонити громадянам напряму продавати, купувати й обмінювати криптовалюту одне з одним.

Такі операції між фізичними особами дозволятимуться лише до 1 липня 2027 року.

За роз’ясненням регулятора, надалі операції з цифровими валютами мають проводитися через посередників, схвалених Центробанком, зокрема криптообмінники, біржі та брокерів.

Також російська влада планує запровадити обов’язкове тестування для охочих торгувати криптовалютою. Для некваліфікованих інвесторів передбачать ліміт на купівлю — до 300 тисяч рублів на рік через одного посередника.

Джерело: Центральний банк Росії

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