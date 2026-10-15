Сингапур выясняет, какие компании могут быть ответственны за лесные и торфяные пожары в Индонезии, из-за которых в стране усилился смог. Власти могут принять юридические меры в соответствии с сингапурским Законом о трансграничном загрязнении дымом.

Проверка ответственных компаний

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что страна также изучает возможность совместных действий с другими государствами. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

По словам Вонга, ситуацию со смогом ухудшил длительный засушливый период. Сингапур предложил помощь Индонезии и продолжит сотрудничать с ней и другими партнёрами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии для решения этой проблемы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помощь жителям Сингапура

В стране распределяют респираторы N95 и их аналоги среди уязвимых жителей Сингапура. Также в общественных клубах и некоторых центрах сетей жителей и комитетов жителей предоставляют помещения с кондиционированием воздуха.

Вонг отметил, что Сингапур не может контролировать погоду, ветер или события за своими границами, однако власти намерены защищать население и вместе с соседними странами устранять первопричины смога.

Читай нас в