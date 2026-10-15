Singapur ustala, które firmy mogą być odpowiedzialne za pożary lasów i torfowisk w Indonezji, przez które w kraju nasilił się smog. Władze mogą podjąć działania prawne zgodnie z singapurską ustawą o transgranicznym zanieczyszczeniu dymem.

Weryfikacja odpowiedzialnych firm

Premier Singapuru Lawrence Wong oświadczył, że kraj bada również możliwość wspólnych działań z innymi państwami. Poinformowała o tym Channel NewsAsia.

Według Wonga sytuację ze smogiem pogorszył przedłużający się okres suszy. Singapur zaoferował pomoc Indonezji i będzie nadal współpracował z nią oraz innymi partnerami w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej, aby rozwiązać ten problem.

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Pomoc dla mieszkańców Singapuru

W kraju rozprowadzane są respiratory N95 i ich odpowiedniki wśród wrażliwych mieszkańców Singapuru. Pomieszczenia z klimatyzacją udostępniane są również w klubach społecznościowych oraz w niektórych ośrodkach sieci mieszkańców i komitetów mieszkańców.

Wong zaznaczył, że Singapur nie może kontrolować pogody, wiatru ani wydarzeń poza swoimi granicami, jednak władze zamierzają chronić ludność i wraz z sąsiednimi krajami eliminować pierwotne przyczyny smogu.

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