Singapur bada firmy w związku ze smogiem i dopuszcza działania prawne — Channel NewsAsia
Singapur ustala, które firmy mogą być odpowiedzialne za pożary lasów i torfowisk w Indonezji, przez które w kraju nasilił się smog. Władze mogą podjąć działania prawne zgodnie z singapurską ustawą o transgranicznym zanieczyszczeniu dymem.
Weryfikacja odpowiedzialnych firm
Premier Singapuru Lawrence Wong oświadczył, że kraj bada również możliwość wspólnych działań z innymi państwami. Poinformowała o tym Channel NewsAsia.
Według Wonga sytuację ze smogiem pogorszył przedłużający się okres suszy. Singapur zaoferował pomoc Indonezji i będzie nadal współpracował z nią oraz innymi partnerami w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej, aby rozwiązać ten problem.
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Pomoc dla mieszkańców Singapuru
W kraju rozprowadzane są respiratory N95 i ich odpowiedniki wśród wrażliwych mieszkańców Singapuru. Pomieszczenia z klimatyzacją udostępniane są również w klubach społecznościowych oraz w niektórych ośrodkach sieci mieszkańców i komitetów mieszkańców.
Wong zaznaczył, że Singapur nie może kontrolować pogody, wiatru ani wydarzeń poza swoimi granicami, jednak władze zamierzają chronić ludność i wraz z sąsiednimi krajami eliminować pierwotne przyczyny smogu.