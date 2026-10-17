В Молдове задержали двух украинских пограничников после пересечения границы

В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые, по данным молдавской стороны, пересекли государственную границу на моторной лодке. Это произошло 15 октября вблизи села Голошница, когда сотрудники пытались задержать гражданина Украины. Местная прокуратура решила возбудить уголовное дело в связи с возможным незаконным пересечением границы.

Инцидент произошел 15 октября около 15:00 по местному времени вблизи села Голошница. По информации пограничной полиции Молдовы, двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли государственную границу из Украины в Молдову. Как утверждает молдавская сторона, это произошло во время задержания гражданина Украины. Обстоятельства происшествия и то, почему именно украинские сотрудники оказались на территории соседней страны, пока публично не уточняются.

На место прибыл патруль пограничной полиции Молдовы. Правоохранители задержали обоих украинских пограничников, после чего передали материалы дела в местную прокуратуру.

В Молдове возбудили уголовное дело

После рассмотрения обстоятельств инцидента молдавская прокуратура постановила возбудить уголовное дело по факту возможного незаконного пересечения государственной границы. Речь идет о правонарушении, предусмотренном уголовным законодательством Молдовы.

В пограничной полиции страны заявили, что в отношении задержанных были применены процедуры, предусмотренные действующим законодательством. «В отношении двух лиц были применены процедуры, предусмотренные действующим законодательством, с соблюдением компетенций ответственных органов», — говорится в сообщении молдавской пограничной полиции.

Также ведомство призвало граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, чтобы не распространять непроверенную информацию.

Украина пока не комментировала инцидент

На момент публикации украинская сторона официально не комментировала задержание. Отсутствуют и публичные подробности о дальнейшем процессуальном статусе украинских пограничников.

На данный момент известно, что молдавские правоохранители расследуют обстоятельства возможного незаконного пересечения границы. Дальнейшие подробности дела могут стать известны после официальных заявлений компетентных органов Украины и Молдовы. Об этом сообщили в пресс-релизе молдавской пограничной полиции.

В Молдове 16 октября беспилотник упал и взорвался в поле недалеко от села Новые Кодряны Дондюшанского района. Инцидент произошел 16 октября в 16:22. По предварительным данным, пострадавших нет.

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