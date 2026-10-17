У Молдові затримали двох українських прикордонників після перетину кордону

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які, за даними молдовської сторони, перетнули державний кордон на моторному човні. Це сталося 15 жовтня поблизу села Голошниця, коли службовці намагалися затримати громадянина України. Місцева прокуратура вирішила порушити кримінальну справу через можливе незаконне перетинання кордону.

Інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 за місцевим часом поблизу села Голошниця. За інформацією прикордонної поліції Молдови, двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули державний кордон з України до Молдови. Як стверджує молдовська сторона, це сталося під час затримання громадянина України. Обставини події та те, чому саме українські службовці опинилися на території сусідньої країни, наразі публічно не уточнюють.

На місце прибув патруль прикордонної поліції Молдови. Правоохоронці затримали обох українських прикордонників, після чого передали матеріали справи до місцевої прокуратури.

У Молдові порушили кримінальну справу

Після розгляду обставин інциденту молдовська прокуратура постановила порушити кримінальну справу за фактом можливого незаконного перетину державного кордону. Йдеться про правопорушення, передбачене кримінальним законодавством Молдови.

У прикордонній поліції країни заявили, що щодо затриманих застосували процедури, передбачені чинним законодавством. «Щодо двох осіб було застосовано процедури, передбачені чинною законодавчою базою, з дотриманням компетенцій відповідальних установ», — ідеться в повідомленні молдовської прикордонної поліції.

Також відомство закликало громадян зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями, щоб не поширювати неперевірену інформацію.

Україна поки не коментувала інцидент

Станом на момент публікації українська сторона офіційно не коментувала затримання. Немає й публічних подробиць про подальший процесуальний статус українських прикордонників.

Наразі відомо, що молдовські правоохоронці розслідують обставини можливого незаконного перетину кордону. Подальші деталі справи можуть стати відомі після офіційних заяв компетентних органів України та Молдови. Про це повідомили в пресрелізі молдовської прикордонної поліції.

У Молдові 16 жовтня безпілотник упав і вибухнув у полі поблизу села Нові Кодряни Дондюшанського району. Інцидент стався 16 жовтня о 16:22. За попередніми даними, постраждалих немає.

Читай нас у