Президент Аргентины Хавьер Милей распространил в соцсети X пост своего главного советника Сантьяго Капуто, который назвал избрание Сахала Абди-Вали в парламент Великобритании якобы доказательством исламизации страны. Капуто также связал это утверждение с требованиями Аргентины о суверенитете над Фолклендскими островами, сообщает The Guardian.

Пост советника

По данным издания, Капуто играет важную роль в стратегии Аргентины в отношении островов. В своем посте он заявил, что Аргентина должна активнее действовать в Южной Атлантике и вернуть Мальвинские острова — так в Аргентине называют Фолклендские острова.

Советник также утверждал, что это якобы необходимо для предотвращения «вмешательства исламского государства» в регионе. Он сопроводил пост фотографией Абди-Вали во время принесения присяги в парламенте.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Представительницу Лейбористской партии Абди-Вали в этом месяце избрали депутатом от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас. Она победила лидера Партии зеленых Зака Полански и заняла место в парламенте в понедельник.

Спор об островах

Напряженность между Аргентиной и Великобританией из-за суверенитета над Фолклендскими островами усилилась. Милей пытался добиться криминализации деятельности руководителей, связанных с развивающейся нефтяной отраслью островов, а также угрожал принять меры против рыболовного сектора, от которого зависит местная экономика.

Аргентина давно предъявляет претензии на острова. После 74-дневного вооруженного конфликта 1982 года аргентинские силы капитулировали; погибли 649 аргентинских военнослужащих, 255 британских военнослужащих и трое жителей островов. На референдуме 2013 года 99,8% жителей Фолклендских островов проголосовали за сохранение статуса британской территории, против высказались трое избирателей.

Читай нас в