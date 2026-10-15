阿根廷总统哈维尔·米莱在社交平台X上转发了其首席顾问圣地亚哥·卡普托的帖文。卡普托称，萨哈尔·阿卜迪-瓦利当选英国议会议员是该国所谓“伊斯兰化”的证据。卡普托还将这一说法与阿根廷对福克兰群岛主权的要求联系起来，《卫报》报道。

顾问的帖文

据该媒体报道，卡普托在阿根廷有关这些岛屿的战略中发挥重要作用。他在帖文中表示，阿根廷应在南大西洋采取更积极的行动，并收回马尔维纳斯群岛——阿根廷对福克兰群岛的称呼。

这名顾问还声称，此举据称是为防止“伊斯兰国家”干预该地区。他在帖文中附上了一张阿卜迪-瓦利在议会宣誓时的照片。

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工党代表阿卜迪-瓦利本月当选伦敦霍本和圣潘克拉斯选区议员。她击败了绿党领袖扎克·波兰斯基，并于周一在议会就任。

岛屿争端

阿根廷与英国围绕福克兰群岛主权的紧张局势加剧。米莱试图推动将与该群岛不断发展的石油产业有关的管理人员的活动定为犯罪，并威胁要对当地经济赖以维持的渔业部门采取措施。

阿根廷长期对这些岛屿提出主张。在1982年持续74天的武装冲突后，阿根廷军队投降；649名阿根廷军人、255名英国军人和3名岛上居民死亡。在2013年的公投中，99.8%的福克兰群岛居民投票支持保留英国领土地位，3名选民投了反对票。

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