Prezydent Argentyny Javier Milei udostępnił w serwisie społecznościowym X wpis swojego głównego doradcy Santiago Caputo, który nazwał wybór Sahala Abdiego-Waliego do parlamentu Wielkiej Brytanii rzekomym dowodem islamizacji kraju. Caputo powiązał to twierdzenie także z żądaniami Argentyny dotyczącymi suwerenności nad Falklandami, podaje The Guardian.

Wpis doradcy

Według gazety Caputo odgrywa ważną rolę w strategii Argentyny dotyczącej wysp. W swoim wpisie oświadczył, że Argentyna powinna aktywniej działać na południowym Atlantyku i odzyskać Wyspy Malwińskie — tak w Argentynie nazywa się Falklandy.

Doradca twierdził również, że jest to rzekomo konieczne, aby zapobiec „ingerencji islamskiego państwa” w regionie. Do wpisu dołączył zdjęcie Abdiego-Waliego podczas składania przysięgi w parlamencie.

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Przedstawicielka Partii Pracy Abdi-Wali została w tym miesiącu wybrana posłanką z londyńskiego okręgu Holborn i St Pancras. Pokonała lidera Partii Zielonych Zacka Polanskiego i zajęła miejsce w parlamencie w poniedziałek.

Spór o wyspy

Napięcia między Argentyną a Wielką Brytanią w sprawie suwerenności nad Falklandami nasiliły się. Milei próbował doprowadzić do kryminalizacji działalności kierowników związanych z rozwijającym się sektorem naftowym wysp, a także groził podjęciem działań przeciwko sektorowi rybołówstwa, od którego zależy lokalna gospodarka.

Argentyna od dawna zgłasza roszczenia do wysp. Po trwającym 74 dni konflikcie zbrojnym w 1982 roku siły argentyńskie skapitulowały; zginęło 649 argentyńskich żołnierzy, 255 brytyjskich żołnierzy i trzech mieszkańców wysp. W referendum w 2013 roku 99,8% mieszkańców Falklandów zagłosowało za utrzymaniem statusu terytorium brytyjskiego, a przeciw wypowiedziało się trzech wyborców.

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